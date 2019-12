Ex-moranguita supera aneurisma e emociona-se ao partilhar a sua luta

Ficou conhecida por participar, com a irmã gémea, na série juvenil 'Morangos com Açúcar' e, em 2014, deixou os fãs em alerta ao revelar que sofreu um aneurisma cerebral [saliência numa artéria do cérebro, que em casos críticos pode sofrer uma rutura].Cinco anos depois, Margarida Martinho agradeceu o facto de estar viva num texto emotivo que publicou nas redes sociais, onde também mostrou imagens do tempo que passou internada.Durante o internamento e todo o processo de recuperação, a jovem atriz contou com o apoio incondicional da irmã gémea, a também atriz Mariana Martinho.