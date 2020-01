Ex-mordomo de Lady Di revela cartas da princesa

Paul Burrell serviu a princesa Diana durante dez anos, até à data da sua morte.Aos 60 anos, o ex-mordomo de Lady Di decidiu tomar esta decisão de partilhar as palavras ternurentas devido à polémica em torno de Harry e Meghan, que estão a ser alvo de críticas por terem decidido afastar-se da família real britânica e tornarem-se independetes. Recorde-se que a princesa Diana sempre desejou que os filhos, William e Harry, frutos do casamento com o príncipe Carlos, se mantivessem unidos, apesar de todas as adversidades. No entanto, os irmãos têm-se revelado cada vez mais distantes . O filho mais novo, Harry, tem vivido o drama que também se fez sentir na vida da princesa Diana, sobre a perseguição dos paparazzi.