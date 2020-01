Ex-mulher de Armando Gama "em tristeza profunda" após violência doméstica

Armando Gama e Bárbara Barbosa

Foto: Imagem TVI

23 jan 2020 • 15:43

Bárbara Barbosa, de 32 anos, denunciou os alegados maus-tratos que sofria às mãos do companheiro, Armando Gama, de 65, no entanto, o pesadelo está longe de ter fim.Apesar de ter visto o tribunal definir que o músico não se pode aproximar de si, nem do filho que têm em comum, Bárbara continua a temer pela sua segurança.A escritora tem estado a cuidar sozinha de António Pedro, de seis anos, na casa que partilhava com o companheiro há oito anos. "", confidenciou uma fonte próxima à revista 'Maria'.A aguardar pelo desfecho do casa, Armando Gama já perdeu o trabalho que tinha enquanto músico de piano-bar em vários hotéis