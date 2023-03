A nova temporada da série ‘Soy Georgina’, da Netflix, motivou um rol de críticas à namorada de Cristiano Ronaldo. Tamara Gorro, ex-mulher do antigo jogador do Benfica Ezequiel Garay, não gostou do que viu e não poupou nas críticas a Gio, acusando-a de ser uma pessoa incoerente.Saiba mais no Correio da Manhã