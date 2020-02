Ex-mulher de Hulk 'foge' após polémica com casamento do craque

10 anos, Thiago, de 8, e Alice, de 6,

epública Dominicana. Obrigada Senhor por tudo", escreveu Iran, uma frase que fez acompanhar das palavras "carnaval", "família" e "paz".



A família prepara-se assim para se divertir nesta época festiva no calor da República Dominicana, longe das polémicas que têm abalado a família.





, decidiu viajar para esquecer a mágoa dos últimos dias.Iran Ângelo continua a enfrentar a dor da traição do ex-marido, que assumiu namoro com a sua sobrinha, Camila.Depois dos rumores de que o ex-jogador do FC Porto e Camila teriam casado em segredo,algo que, entretanto, o futebolista veio negar , Iran quis fugir da polémica e partir para longe do Brasil.Na companhia dos filhos que tem em comum com Hulk: Ian, dee da irmã, Nires, mãe de Camila, que se mostra contra o namoro da filha, Iran mostrou-se no aeroporto pronta para a viagem de sonho.

Recorde-se que, apesar do fim do casamento entre Hulk e a ex-mulher, Iran Ângelo, o craque brasileiro continua a manter-se próximo dos filhos, por quem está a lutar na justiça.