Ex-mulher de Hulk irritada com fotos apaixonadas do futebolista com a sobrinha

O último mês tem sido um verdadeiro pesadelo para Iran Ângelo, a ex-mulher de Hulk. Depois de saber que o futebolista a tinha trocado pela sua sobrinha e melhor amiga, Camila, agora, é ‘obrigada’ a ver fotografias românticas do novo casal.

Tudo porque Hulk, de 33 anos, já não esconde a paixão pela sobrinha da mulher, de 31, e publica imagens que testemunham isso mesmo. Depois de um período de 15 dias em estágio na Austrália, o futebolista, que integra o plantel do Shangai SIPG FC , voltou para os braços da namorada na China, onde tiveram um jantar romântico. No final, brindaram ao amor com uma garrafa de champanhe que custa cerca de 500 euros.

De acordo com a imprensa brasileira Iran "tem chorado compulsivamente" , deixando os familiares em alerta. "A tristeza dela está a preocupar a família, que teme que ela entre em depressão", pode ler-se. A ex-mulher de Hulk não tem saído de casa, no Brasil, e ficou "emocionalmente destruída" depois de ver as fotos.

Hulk tornou pública a sua paixão por Camila dias antes do Natal. Desde então, enfrenta um divórcio litigioso com Iran, com quem tem três filhos.