Ex-mulher de Hulk reage após ser trocada: "Não respeitou a dor daquela que lhe devotou amor"

Jogador do FC Porto e Iran Ângelo estiveram casados 12 anos.

01:30

Após o antigo jogador do FC Porto Hulk assumir o namoro com a sobrinha da ex-mulher, Iran Ângelo quebrou o silêncio sobre o desgosto."Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor e consideração", começa por dizer, através do advogado, pedindo respeito."A dor não é da separação, e sim da devastação de uma família", afirmou ainda.Hulk e Iran Ângelo têm três filhos em comum.