Ex-mulher de Luisão fala em traição

Luisão e Brenda Mattar estavam casados desde 23 de dezembro de 2006, mas em maio deste ano resolveram seguir caminhos diferentes. O histórico capitão do Benfica acabou por sair da mansão que partilhava com a então mulher e as duas filhas - Sophia, de 14 anos, e Valentina, de 10.



A verdade é que nunca se soube a versão oficial desta separação. Até agora. Brenda Mattar permitiu que os fãs lhe fizessem perguntas no Instagram e à pergunta se ainda estava casada, respondeu: “Infelizmente, não.” Só que, anexou um vídeo em que um pastor fala de infidelidade. “O pior da infidelidade na cabeça da mulher não é ter sido substituída, ter sido traída pelo seu marido. O pior é que ela olha o espelho e ainda se sente culpada.” E é aí que a ex-mulher de Luisão vai mais longe e acrescenta: “Todas as alternativas faladas.”

