Ex-mulher de Manuel Marques devastada com novo amor do ator

O romance entre Manuel Marques e Beatriz Barosa ainda é recente, mas já está envolto em polémica, principalmente pela forma como terá começado. Se vários amigos, como Sílvia Rizzo, saem em defesa do ator, de 46 anos, para garantir que o envolvimento com Beatriz, de 24, só teve início após o fim do casamento, outras fontes adiantam que a paixão nasceu logo no começo nas gravações da novela ‘Festa é Festa’, na qual o novo casal se conheceu há três meses.De acordo com a mesma fonte, Manuel Marques – que só assumiu o fim do casamento com a mãe das duas filhas, Ana Martins, há duas semanas – já terminou a união há algum tempo, e, pouco depois, saiu de casa. Depois de ter terminado o casamento, o ator começou a viver livremente a paixão com Beatriz e os dois já partilham o mesmo tecto. No entanto, o assunto ainda é encarado com tabu e, esta sexta-feira, a atriz, que esteve no programa de Manuel Luís Goucha, não falou sobre a paixão.Certo é que esta relação está a provocar uma mágoa profunda em Ana Martins, que está desolada com o fim do casamento. Apesar dos problemas normais, inerentes a uma relação de quase 20 anos, a ex-companheira de Manuel Marques terá sido apanhada de surpresa e não esperava por este desfecho. Nas redes sociais, já cortou contacto com o ator e pai das suas filhas, tendo deixado de o seguir no Instagram.Beatriz Barosa, de 24 anos, brilha desde os 19 no mundo da representação. Mas fora do ecrã é empresária ao lado do pai, que tem uma empresa de alojamento local, no Porto, de onde é natural.Beatriz Barosa interpreta ‘Ana Carolina’ em ‘Festa é Festa’, uma personagem de destaque que era para ter sido assumida pela filha de Maria Cerqueira Gomes, Kika. No entanto, depois da polémica em torno da escolha da jovem, esta acabou por ficar com um papel menor.Mia Rose participou no videocast ‘Prisão Preventiva’ e surpreendeu ao revelar um episódio de alegada traição. "Uma amiga veio dizer-me de uma traição [de um namorado meu]. Tinham-lhe contado que a pessoa com quem eu estava tinha-me traído. Aconteceu numa discoteca à frente de toda a gente. Quando o confrontei, ele disse: ‘Isso nunca aconteceu’. Só depois de termos acabado é que assumiu."O autor do alegado episódio foi mantido em segredo. Mia Rose, recorde-se, assumiu publicamente duas relações: com Lourenço Ortigão, entre 2007 e 2008, e Miguel Cristovinho, de quem se divorciou há um ano.