Ex-mulher de Pinto da Costa grávida pela segunda vez

Fernanda Miranda está grávida do segundo filho. A ex-mulher de Pinto da Costa está à espera de um rapaz, que deverá nascer já no início do próximo ano, fruto do seu relacionamento com o empresário Miguel Osório, com quem namora há cerca de dois anos, avança a revista ‘VIP’.A empresária brasileira, de 32, vive atualmente entre Portugal e Angola, onde o namorado tem negócios. Contudo, desloca-se com alguma frequência ao Porto, para visitar o filho, João, de 13, que vive com o pai, o brasileiro Luís Miguel. Também Miguel Osório tem dois filhos, fruto de uma antiga relação.Fernanda Miranda separou-se de Jorge Nuno Pinto da Costa, de 81, em dezembro de 2016. A empresária e o presidente do Futebol Clube do Porto ainda tentaram dar uma oportunidade ao amor, mas a reconciliação foi breve e acabaram por seguir caminhos separados.Pouco depois, Fernanda Miranda começou a namorar com Miguel Osório, diretor-geral da cadeia de supermercados angolana Candando, detida por Isabel dos Santos, e os dois ficaram noivos em julho de 2018.Apesar de se terem separado pouco depois, levando a brasileira a isolar-se no Porto, o amor voltou a juntá-los em fevereiro deste ano e agora vão ter o primeiro filho em comum.