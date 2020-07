Ex-mulher de Pinto da Costa separa-se cinco meses após ter sido mãe

11:21

Fernanda Miranda, a ex-mulher de Jorge Nuno Pinto da Costa, separou-se do empresário Miguel Osório, com quem teve um filho em fevereiro deste ano, avança a 'Nova Gente'.

A ex-primeira-dama do Futebol Clube do Porto, que casou com o líder dos dragões em 2012, chegou a estar noiva de Miguel Osório em 2018, contudo o noivado não durou muito tempo, visto que Fernanda reatou a relação com Pinto da Costa.

No entanto, Fernanda não esteve muito tempo com o presidente do FC Porto e acabou por voltar para os braços de Miguel Osório, com quem teve um filho em fevereiro deste ano.

Ainda de acordo com a 'Nova Gente', Fernanda que vivia entre Angola e Portugal, dado que Miguel é CEO da rede de supermercados Candando, terá regressado a Portugal e encontra-se a viver temporariamente num hotel, em Penafiel, propriedade de uma das suas melhores amigas.