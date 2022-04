Ex-mulher de Salvio: “Só lhe pedi para sair do carro”

01:30

Vânia Nunes

Magali Aravena, de 33 anos, confirmou que foi atropelada pelo ex-marido, o antigo jogador do Benfica Toto Salvio, de 31, na madrugada de 4ª feira. "Só lhe pedi para sair do carro. Arrastou-me para a frente e para trás", revelou a uma televisão argentina.A modelo, que viveu em Portugal durante oito anos, assume que "jamais quis bater em alguém". "Separei-me há três semanas e há uma mudei-me com os meus filhos. Jamais tive um pau para lhe bater. Vou para o vidro do pendura porque o meu marido tinha o dele fechado." Magali terá abordado o atleta quando este se encontrava na sua viatura na companhia de outra mulher, em Buenos Aires (Argentina). No âmbito da investigação, o jogador do Boca Juniors está agora impedido de estar a menos de 300 metros da ex-mulher, de sair do país e de conduzir durante um mês.De acordo com os relatórios das autoridades, Magali Aravena sofreu "uma escoriação no joelho direito, situação aproveitada pelo Sr. Salvio, para fugir do local". Foi socorrida por uma ambulância.