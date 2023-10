Ex-mulher de Tony Carreira acusa intervenientes do acidente na A1 de virarem as costas à filha

É uma dor sem fim para Fernanda Antunes e Tony Carreira que, após quase três anos da morte da filha, Sara Carreira, continuam em busca de respostas para a fatídica noite do acidente na A1. Esta semana, ao longo de dois dias de julgamento, no Tribunal de Santarém, Fernanda Antunes foi o rosto do sofrimento e não poupou nas críticas a aos responsáveis pela tragédia.“Isto é uma palhaçada. Ninguém me vai trazer a minha filha de volta”, disse à ‘TV 7 Dias’, acrescentando que estar naquele tribunal é um ato de respeito pela filha. Sem conter as lágrimas, a antiga companheira de Tony foi mais longe, afirmando que “acabaram com a sua vida” e que o que mais lamenta é que os arguidos tenham virado as costas à filha. “Não quero mal a ninguém. A única coisa que queria era que eles pedissem desculpa à minha filha e que lhe tivessem dado assistência, que estivessem perto dela”.