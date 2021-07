Ex-mulher é apoio de Rogério Samora

O estado de saúde de Rogério Samora “mantêm-se sem alterações”, depois da paragem cardiorrespiratória que sofreu na manhã de terça-feira, confirmou uma fonte do Hospital Amadora-Sintra, ao CM. O ator, de 62 anos, encontra-se em estado grave, com prognóstico reservado, deixando os amigos e colegas de profissão apreensivos e ansiosos por novidades. Nesta fase, tem sido a sua ex-mulher o seu principal pilar.





Ao que oapurou, Leonor Samora tem estado a acompanhar a evolução do estado clínico do rosto da SIC desde o primeiro momento, mantendo contacto com as equipas médicas. Rogério Samora casou aos 19 anos e a relação durou 13.