Ex-namorada acusa Salvio de não querer ver os filhos

Após ter sido acusado de atropelar a ex-companheira, Toto Salvio, ex-jogador do Benfica, volta a estar envolvido em mais uma polémica. Magali Aravena, com quem manteve um casamento de mais de uma década, acusa o craque de não querer estar com os dois filhos para estar com a sua nova namorada, Sol Rinaldi, de 25 anos, com quem assumiu publicamente uma relação.“Uma vez mais a priorizares o teu ego. Uma vez mais [os filhos] ficaram à tua espera... e aí estás tu, a querer obrigar duas crianças a conhecerem alguém que não querem. És uma m****, um lixo, a pior pessoa de sempre”, escreveu Magali no Twitter, sem poupar nas críticas e insultos. “Calei-me em relação a mil coisas que fizeste para cuidar deles, mas basta. Não é não”, acrescentou Magali. As acusações surgiram poucas horas depois do futebolista ter partilhado uma nova fotografia ao lado da nova namorada. Não é, porém, a primeira vez que a mãe dos filhos de Salvio usa as redes sociais para atacar o jogador do Boca Juniors: “Sem responsabilidade afetiva. Egoísmo a tal ponto de não se importar com as consequências nos outros. Nem sequer para uma criança de 10 anos. Asco em outro nível”, escreveu, em maio.