Ex-namorada de Boateng encontrada morta uma semana depois de separação polémica

ex-namorada do futebolista do Bayern Munique





A morte da polaca acontece uma semana depois do fim da relação polémica, anunciada pelo defesa do clube alemão após envolver-se num acidente de carro, no passado dia 2 de fevereiro. "É a hora de assumir a responsabilidade e agir pelo interesse da minha família. Peço desculpa a todos os que magoei, especialmente à minha ex-namorada Rebecca e aos nossos filhos", escreveu o jogador nas redes sociais.







De acordo com a imprensa internacional, , foi encontrada morta, em Berlim, esta terça-feira, dia 9 de fevereiro, no apartamento onde vivia. Apesar das causas da morte ainda não serem conhecidas, a polícia de Berlim já confirmou que não há suspeitas de crime.A morte da polaca acontece uma semana depois do fim da relação polémica, anunciada pelo defesa do clube alemão após envolver-se num acidente de carro, no passado dia 2 de fevereiro., escreveu o jogador nas redes sociais.De acordo com a imprensa internacional,

final do Mundial de Clubes entre o Bayern de Munique e o Tigres, agendada para este domingo. De acordo com o técnico dos bávaros, Hans-Dieter Flick, na conferência de imprensa de antevisão à partida, o defesa foi dispensado da final e vai regressar a Munique devido a "motivos pessoais".



O futebolista é pai de Soley e Lamia Boateng, frutos da anterior relação com Rebecca Silvera.

de 25 anos,de 32Kasia Lenhardt chegou a apelidar Boateng de 'demónio' e prometeu falar publicamente assim que superasse a rutura com o jogador do Bayern:. Por sua vez, Boateng chegou a acusar Kasia de sabotar o seu casamento com a ex-mulher e numa entrevista recente revelou algumas ameaças feitas por parte da modelo., afirmou.Boateng vai falhar a