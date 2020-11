Ex-namorada de Diego Maradona impedida de aceder ao velório

A carregar o vídeo ...

Ex-namorada de Maradona impedida por segurança de entrar no velório

A ex-namorada de Diego Maradona, Rocío Oliva, apareceu na Casa Rosada, no palácio presidencial agentino, onde estão a decorrer as cerimónias fúnebres do antigo futebolista mas foi impedida de entrar.Rocío chegou a meio da noite, mas o segurança disse-lhe que não podia entrar e que teria que esperar pelas 7h00 como o resto do público.Aos jornalistas que estavam presentes, a ex-namorada de El Pibe mostrou a sua indignação e tristeza, referindo que viveu com Maradona durante seis anos e meio.Veja as imagens: