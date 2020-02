Ex-namorada de Harry encontrada morta em casa

O último sábado, 15 de fevereiro, ficou marcado, em Inglaterra, pela notícia da morte deA inglesa, que era conhecida pela sua carreira como apresentadora, nomeadamente no reality show 'Love Island', tinha 40 anos e, sendo que a tese de suicídio é a que ganha cada vez mais força.Atualmente, a apresentadora vivia tempos conturbados no amor e tinha uma ordem de restrição que a impedia de se aproximar do namorado, o tenista Lewis Burton, que a acusou de agressão. O frente a frente em tribunal iria acontecer muito em breve, sendo que aos amigos Caroline já havia revelado que se sentia incapaz de encarar esse momento.Apesar das desavenças, Lewis mostrou-se devastado através de uma mensagem dirigida à namorada nas redes sociais."O meu coração está partido. O que tivemos foi tão especial. Não tenho palavras, sinto uma dor enorme, tenho tantas saudades tuas", escreveu.