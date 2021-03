Ex-namorada secreta de Casillas arrasa espanhol em entrevista e acusa-o de traição

01:30

Carolina Cunha

Após o anúncio do divórcio de Iker Casillas e Sara Carbonero, o passado do antigo futebolista tem vindo à tona com diversas acusações. Recentemente, uma mulher garantiu que manteve uma "relação íntima" com Iker entre 2002 e 2008, antes do casamento com Sara Carbonero.No programa ‘Saturday Deluxe’, emitido pela Telecinco, Ruth Sanz deixou várias críticas ao antigo guarda-redes do FC Porto, afirmando que é uma pessoa "egoísta, mentirosa e desleal". Ruth diz que no início da relação olhava para Casillas como um "homem charmoso e educado", mas quando o conheceu melhor percebeu que ele era "estranho e desconfiado".À data do relacionamento, Iker jogava no Real Madrid e tinha namorada, pelo que nunca assumiu a relação. "Eu era apenas a amiga especial. Costumávamos estar juntos na minha casa porque ele morava com os pais. Às vezes, até se escondia na escada para evitar o porteiro. Chegámos a estar em casa de luzes apagadas porque ele tinha medo dos fotógrafos ", revelou.Ruth acusou ainda o ex-jogador de não ser uma pessoa atenciosa. "Ele nunca me deu nada no meu aniversário. Jantávamos sempre em casa. Mesmo que fôssemos ao cinema, cada um pagava o seu bilhete", disse.