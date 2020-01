Ex-namorado da filha da Whitney Houston morre de overdose

Nick foi levado de urgência para o hospital no primeiro dia do ano, mas não sobreviveu.

Bobbi Kristina e Nick Gordon

Nick Gordon, de 30 anos, morreu esta quarta-feira de overdose, segundo avança o jornal Mirror. O ex-namorado da filha da Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, foi levado de urgência para o hospital no primeiro dia do ano, mas não sobreviveu.No Facebook, Junior Walker, irmão de Nick, escreveu: "Deus, porque tive de perder o meu irmão no Ano Novo. Só consigo chorar".Bobbi Kristina morreu em 2015, com 22 anos, após ter sido encontrada inconsciente numa banheira. A jovem morreu três anos depois de Whitney.Nick foi responsabilizado pela morte de Bobbi num caso civil mas nunca enfrentou acusações de crime.