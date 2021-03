Ex-namorado de Angie Costa confessa traição e gera polémica nas redes sociais

13:44

Acordo e fico a saber que o Janelas traiu a Angie Costa. É preciso ser muito nabo", "Quem é que trai a Angie Costa?", "Estou chocada" ou "Quem está a dizer 'imaginem trair a Angie Costa' devia ficar-se pelo 'imaginem trair'. O resto pouca relevância tem", são alguns dos comentários que se podem ler.



Foi através das redes sociais que o youtuber, mais conhecido por, confessou que a anterior relação com a influenciadora digital e atrizchegou ao fim devido a uma traição sua. A novidade foi dada através de um questionário intitulado 'Perguntas e Respostas' nos seus instastories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram, entretanto já eliminado. De imediato, a revelação apanhou muitos de surpresa e gerou uma onda de indignação no Twitter.Recorde-se que Angie Costa e Windoh foram um dos casais mais mediáticos entre o público juvenil, tendo o namoro chegado ao fim em maio de 2020 ao fim de um ano juntos. Atualmente, a atriz que interpreta Suzy na novela da TVI, 'Bem Me Quer' refez a sua vida amorosa ao lado de, membro dos D.AM.A. O casal espera o primeiro filho. Por seu lado, o youtuber estava numa relação com a apresentadoradesde o início do verão passado. Contudo, segundo avança a 'Nova Gente', a relação chegou ao fim.