Ex-nora de António Costa namora deputado do PSD

Sara Rocha, antiga nora de António Costa, voltou a encontrar o amor, quase dois anos depois de ter terminado o longo relacionamento (foram casados 3 anos) com Pedro Costa, filho do primeiro-ministro e presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique (Lisboa) pelo PS.A advogada voltou a apaixonar-se por alguém relacionado com a política, mas desta vez de Direita: trata-se de Alexandre Poço, líder da Juventude Social Democratae deputado à Assembleia da República pelo PSD.Nas redes sociais, os dois já partilharam os primeiros registos apaixonados, tendo recebido votos de felicitações por parte dos amigos mais próximos, revela a Flash!.Recorde-se que Poço concorreu à Câmara de Oeiras em 2021, tendo sido derrotado por Isaltino Morais. O jovem social-democrata primou por uma campanha ousada e diferente do habitual.