Ex-presidente da Juventus sobre Cristiano Ronaldo: "só aparece a tirar fotos na piscina”

Cristiano Ronaldo está debaixo de fogo por ter furado a quarentena para viajar até à Madeira. As críticas chegam por parte do ex-presidente da Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, que acusa o craque português de ter dado um mau exemplo aos colegas do clube.

"A coisa na Juventus complicou-se quando Cristiano Ronaldo se foi embora. O Ronaldo disse que foi para Portugal por causa da mãe, mas agora só aparece a tirar fotos na piscina. Quando se abriu essa exceção, a situação descambou e outros quiseram ir embora. Não devia ter sido assim. Deviam ter ficado todos de quarentena", atirou o antigo líder do clube, mostrando o seu desagrado.

Recorde-se que foram vários os futebolistas do clube que abandonaram Itália, depois de o jogador da Juventus Daniel Rugani ter testado positivo ao vírus. A situação estendeu-se aos craques do Inter Milão, que tinham jogado com a Juventus pouco tempo antes. Com o surto de coronavírus a não dar tréguas em Itália, os atletas estrangeiros regressaram prontamente aos seus países.

Ronaldo está há mais de duas semanas na Madeira, na companhia da família. Foi na sua nova casa de luxo, no Funchal, que ficou a saber que o teste que fez ao coronavírus tinha dado negativo.



Dolores mostra-se em família após AVC

Dolores Aveiro regressou a casa na última sexta-feira, após duas semanas internada na sequência de um AVC.



Através das redes sociais, a mãe de Ronaldo, de 65 anos, mostra como está a recuperar com o apoio da família, em especial dos netos, que fazem as suas delícias. Esta quarta-feira, a matriarca do clã partilhou uma foto com a neta mais nova, Valentina, e apelou aos portugueses para ficarem em casa.



"Sorte a minha estar aqui e ver crescer os meus netinhos!! Agora, mais que nunca, fiquem em casa", escreveu.