'Ex' provoca Mariana Patrocínio com nova foto da namorada: "Bem mais nova e bem mais natural"

Alexandre Esteves de Oliveira, ex-marido de Mariana Patrocínio, está imparável nas provocações. Ao fim do dia de ontem, o advogado recorreu às redes sociais para compará-la à atual namorada. "

"A declaração que toda a mulher sonha... ser comparada à ex. Aquele sinalzinho de dor de cotovelo que não passa", escreveu uma seguidora. Outra referiu: "Como se deve 'esta' sentir ao ser constantemente comparada com a ex?! Eu não me sujeitaria a isto"."Se isto é uma legenda de uma mente equilibrada. Não me sujeitava a isto credo!", foi outro dos comentários deixados.



Recorde-se que a advogada viveu dias de pesadelo quando o divórcio foi tornado público. Alexandre, com quem viveu mais de 10 anos, questionou o seu papel de mãe dos três filhos que têm em comum.



"Se os pais têm guarda partilhada, semana sim, semana não, espera-se que na sua semana estejam presentes para os filhos: eu tenho estado e não faço intenção de mudar. Resta saber se do outro lado a postura é igual ou se destoa por completo. Ando cheio de dúvidas, mas veremos!", escreveu nas redes sociais.



Antes disso, já tinha feito outro ataque: "Continua o meu improvável papel diário de fazer de pai e de mãe dos meus filhos. Não os tive só para ter mais seguidores no Instagram e futilidades afins. Foi mesmo por amor, e assim continuará".



Alexandre Esteves de Oliveira e Mariana Patrocínio são pais de Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.