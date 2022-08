Ex toureiro José Luís Gonçalves já come sozinho

José Luís sofreu uma uma queda

Nove anos após o trágico acidente que sofreu nos estúdios da primeira edição de ‘Dança com as Estrelas’ (TVI), José Luís Gonçalves regista melhorias.De acordo com a companheira, Carla Gomes, o antigo toureiro já come sozinho. "Ele tem mais dificuldade do que nós a levar a mão à boca, mas consegue fazê-lo sozinho", revelou à ‘TV7 Dias’. Ainda assim, José Luís Gonçalves continua sem conseguir andar. "Ele mexe-se, só não consegue ficar de pé", conta. Quanto à fala, também evoluiu. "No geral, consegue comunicar e diz o que sente".O ex-toureiro sofreu um traumatismo cranioencefálico grave em 2013 e mantém-se internado numa unidade de cuidados continuados.