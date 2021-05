Exame detetou drogas no sangue de MC Kevin após morte trágica Teste toxicológico feito ao artista confirmou uso de estupefacientes.

Cantor morreu após tentativa de salto falhada

A morte trágica do cantor brasileiro MC Kevin, que caiu da varanda de um quinto andar, continua envolta em polémica. O exame que procurava saber se o jovem, de 23 anos, estaria sob o efeito de estupefacientes confirmou as suspeitas das autoridades policiais, ao detetar a presença da substância metilenodioximetanfetamina, droga sintética conhecida como MDMA ou MD, e cafeína no sangue. Um outro teste já havia confirmado que o artista tinha ingerido uma quantidade elevada de bebidas alcoólicas.



A Polícia Civil do Rio de Janeiro considerou a morte do cantor um acidente, mas há ainda vários detalhes por confirmar. De acordo com a imprensa internacional, o músico terá tentado saltar para o andar de baixo do apartamento onde estava após ser alertado por um amigo para a presença da mulher no edifício. MC Kevin estava com Bianca Dominguez, uma acompanhante de luxo. A jovem foi a única testemunha no momento do salto falhado do artista.

