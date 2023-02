Exclusivo: Georgina Rodriguez compra casas para a família A companheira de Cristiano Ronaldo continua a aumentar o seu património e das pessoas mais próximas

Georgina Rodriguez comprou duas casas, uma para a sua mãe, Ana María Hernandez, e outra para uma das irmãs, Ívana Rodriguez.

Ambas as casas localizam-se em Espanha. Nenhuma se trata de uma moradia luxuosa, nem ficam numa zona priveligiada, mas foi o sítio onde a mãe de Georgina cresceu e onde Ivana nasceu.

Veja toda a história e as fotos das moradias que Gio comprou à família, este sábado, na revista Vidas que sai com o Correio da Manhã.

