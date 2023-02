Exclusivo: Revelamos a carta de amor que 'Vitó' enviou a Sónia de Jesus

15 fev 2023 • 10:23

Detido desde junho de 2022, Vítor Soares surpreendeu a companheira, Sónia de Jesus, com uma carta especial do Dia dos Namorados. O teor da mensagem foi revelado em direto, no programa 'Manhã CM' (CMTV) pelo comentador Léo Caeiro., disse Vitor Soares.Há oito meses na prisão, Vitó dá sinais de desalento por estar afastado da família. Apesar das visitas semanais de Sónia de Jesus, as saudades da família são difíceis de suportar com três filhos menores.Sónia de Jesus mantém a esperança de voltar a ver a família unida brevemente. Vítor Soares deverá ir a julgamento nas próximas semanas.