Exclusivo! Teresa Guilherme apresenta novo 'Big Brother'? Amigo próximo esclarece

... juntos em mais um desafio", pode ler-se na legenda do post feito pelo cronista social.





A estrela da televisão também aumentou o mistério ao escrever: "Com alegria e energia é que se passa o dia! Novidades."



A 'Vidas' contactou Flávio Furtado para obter um esclarecimento acerca da publicação. "Trata-se da apresentação do meu novo livro. A Teresa será a responsável pela apresentação. Vai ser nos Açores."



Quanto à possível hipótese de a apresentadora assumir a condução do reality show da TVI, o cronista revela: "Ainda não tenho conhecimento de nada."



Rita Pereira é um dos nomes apontados pela imprensa nacional para liderar o renovado 'Big Brother', que tem estreia prevista para o final de fevereiro.





A publicação aguçou a curiosidade dos fãs, que chegaram a levantar a hipótese de estar, assim, confirmada a presença da Teresa na condução do novo 'Big Brother', na TVI.