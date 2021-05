Explosão de cor marca passadeira vermelha dos Billboard Awards

Os prémios da música Billboard realizaram-se no último domingo em Los Angeles e o Microsoft Theatre foi palco de uma explosão de cor, com as artistas convidadas a apostarem em tons fortes, num verdadeiro arco-íris, muito em voga nesta estação. A passadeira vermelha ficou marcada pela elegância de Pink, que deu nas vistas com um vestido rosa da casa Alexander McQueen. Durante a gala, a artista também viria a estar em evidência ao protagonizar uma dança com a filha.Pela ‘red carpet’ passaram ainda estrelas como Alicia Keys, Doja Cat e Karol G, que apostaram em visuais irreverentes e cheios de sensualidade.No que toca aos troféus, The Weeknd foi o grande vencedor da noite ao arrecadar 10 dos 13 prémios para os quais estava nomeado. Em destaque estiveram ainda Drake, Pink, Doja Cat e Taylor Swift, esta última que não esteve presente na gala apresentada por Nick Jonas.O nome de Megan Fox foi um dos mais comentados na passadeira vermelha. Primeiro, pelo visual ousado escolhido pela atriz e depois pelos momentos de paixão tórrida que protagonizou ao posar com o namorado, Machine Gun Kelly. O músico surgiu com a língua pintada de preto, algo que foi notório quando beijou a namorada na ‘red carpet’. O artista esteve entre os vencedores da noite arrecadando os troféus de Melhor Álbum de Rock e Artista de Rock.Pink, que recebeu o prémio de ícone do ano na gala Billboard, protagonizou um dos momentos altos da noite ao levar um trapézio para a festa e subir ao palco com a filha Willow, de apenas nove anos. As duas estiveram suspensas em cordas e fizeram uma atuação circense que encantou os presentes, ao som de vários êxitos da artista. As acrobacias de mãe e filha conquistaram.n