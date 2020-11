Expulsão de Andreia do 'Big Brother' gera polémica: “Nem a manipulação conseguem disfarçar”

Andreia foi expulsa da casa mais vigiada do país com 52% dos votos.

Andreia foi a concorrente expulsa da casa do ‘Big Brother – A Revolução’, na gala do último domingo. A expulsão da concorrente está a gerar alguma controvérsia entre os telespectadores do programa, que acusam a produção de manipular os votos.

Após André Abrantes ter sido salvo pelo público no início da gala, Andreia teve de ir a votos com Joana, acabando por ser a mais votada para sair com 52% de votos. No entanto, a votação não foi bem recebida pelos portugueses, que fazem duras críticas à produção do reality show: "Como é que o André que se enterrou a semana toda foi o menos votado e a melhor jogadora está expulsa?".

Mas, os comentários de indignação não se ficam por aqui e as acusações vão mais longe. "É incrível como a Joana continua a ser levada ao colinho pelo produção. O Carlos era o preferido dos portugueses e saiu, agora a Andreia, que sempre foi salva. Já agora metam-nos uma venda nos olhos e façam-na vencer o programa", "Nem a manipulação conseguem disfarçar", "A Andreia foi uma das melhores jogadoras desta revolução. Foi, é, e será sempre injusto", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais do programa.