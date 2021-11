Expulsão do 'Big Brother' acaba com caso entregue a advogado Vânia Sá, filha de Felicidade, acusa a produção do canal de manipulação de votos.

Expulsão do 'Big Brother' acaba com caso entregue a advogado

06:00

A expulsão de Felicidade do ‘Big Brother’ (TVI) levou a filha Vânia Sá (ex-concorrente) a acusar a produção do canal de manipulação de votos. A empresária está decidida a apurar a veracidade das votações e recorreu a um advogado. “Já foram enviados e-mails para agências que tratam de auditorias e o caso está encaminhado”, disse ao CM. Vânia Sá garante que pessoas que tentaram ligar para os números dos restantes concorrentes em votação e que foram impedidos. “Tivemos o feedback de várias pessoas que tentaram ligar uma e duas e três vezes para outros concorrentes para expulsar, por exemplo a [Ana] Morina, e na segunda chamada dizia que era fraude, ou seja, só dava para registar uma chamada em cada um deles”, concluiu. A tensão que envolve a produção do ‘BB’ acontece numa altura em que Cláudio Ramos teceu críticas à equipa de comentadores. “Há uns que são uma bela porcaria”, disse.

Mais sobre

artigos relacionados