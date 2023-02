Fã de Shakira expulsa Gerard Piqué e namorada de restaurante

O dono do restaurante era fã da cantora e não quis o casal no estabelecimento

Gerard Piqué e Clara Chía

Parece que os fãs de Shakira não dão tréguas a Gerard Piqué e Clara Chía, depois de terem assumido o namoro. Muitos deles mostraram revolta e apoiam a cantora, sobretudo por causa dos rumores de infidelidade por parte do ex-jogador de futebol.

Segundo a imprensa espanhola, um desses fãs era dono do restaurante em que o casal ia jantar e o mesmo pediu a Piqué e a Clara que se retirassem e procurassem outro sítio.





No TikTok tornou-se viral um vídeo de Piqué e de Clara, alegadamente, a saírem do local e muitas foram as pessoas que não perderam a oportunidade de deixar o seu comentário.

"O dono foi mais fiel à Shakira que o Piqué", foi um dos comentários de apoio à decisão do dono do restaurante, mas também houve quem o criticasse, considerando-o pouco profissional.