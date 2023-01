Fã de Tiago Aldeia pensa estar casada com ele O ator fez um desabafo sobre admiradora que o persegue nas redes sociais.

Tiago Aldeia

25 jan 2023 • 16:14

Em conversa com a 'TvMais', Tiago Aldeia falou sobre as reações que recebe por parte das fãs quando partilha imagens mais ousadas, mas apesar de ser "genuinamente divertido", há quem passe dos limites.

"Há uma fã que já ultrapassou algumas coisas. Diz que tem uma relação comigo, que somos casados e eu nunca a vi", conta. O ator, de 36 anos, afirma que esta situação começou à cerca de dois anos. "Vai mudando de contas, ofende as outras pessoas que comentavam, tive de bloquear obviamente", acrescentou ainda que tem "pena" pois não quer "mal a ninguém".

Por fim, Aldeia revelou que já pensou em apresentar queixa: "Terei de falar, eventualmente, com as entidades competentes, que existem".

