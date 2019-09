"Faço topless numa praia isolada"

Sara Santos é fã das praias nacionais, mas não dispensa viagens para outros países.– Gosto de passar férias tanto dentro, como fora. Adoro viajar, conhecer novas culturas, outros países. Também em Portugal temos locais lindíssimos onde passar férias.– Prefiro a praia, mas se estiver muito vento opto pela piscina para não levar com areia.– Nenhuma das duas opções. Verão quente e água quente.– Como sou muito friorenta, entrada a três tempos e é quando a temperatura está boa. Caso contrário, nem à água vou.– Se estiver numa praia mais isolada faço topless.– Obrigatório é o protetor solar e dispensável é maquilhagem.– Todos, adoro usar todo o tipo de modelos.– A festas em grupo e de preferência com noites bem quentes.– O verão não deve ser uma desculpa para que o desejo e o sexo estejam em alta. Sexo e desejo estão em alta o ano todo.– Este ano, o verão não deu o seu ar da graça. Pela primeira vez na minha vida, dormi o verão todo com um cobertor. Num verão normal em que as noites são muito quentes, durmo só de cuecas.– Hoje em dia já é possível viajar pelo Mundo inteiro, como tal, uma viagem de sonho seria definitivamente a Marte ou à Lua.– Repor as energias para o inverno.Sara Santos tem 35 anos e é manequim e apresentadora de televisão. Recentemente, conduziu o programa da SIC ‘Vamos Jogar’. Nos anos em que viveu no Chipre, foi repórter da MTV. No cinema, participou na curta-metragem ‘Till Human Voices Wake Us’, ao lado de Lindsay Lohan.