Fama esconde abusos e fetiches macabros

Armie Hammer, Marilyn Manson e Shia LaBeouf são os novos vilões de Hollywood. Ídolos do cinema e da música, admirados por milhões de fãs em todo o mundo, veem agora expostos os seus segredos mais sórdidos. E as suas carreiras já se ressentem.









Dos três, Armie Hammer é o caso mais chocante. O ator, de 34 anos, que ganhou o respeito do público e da crítica com o filme ‘Chama-me Pelo Teu Nome’ (2017), surpreendeu os fãs quando, no fim do verão do ano passado, anunciou o fim do casamento de 10 anos com Elizabeth Chambers, com quem tem dois filhos ainda menores. Pouco depois, a empresária Courtney Vucekovich, com quem o ator viveu um ‘affair’, partilhou mensagens em que este dizia que queria “partir-lhe as costelas” e fazer um churrasco com elas. “Ele dizia que queria arrancar pedaços de mim. E se eu tivesse um corte na mão, ele lambia o sangue”, revelou.

Entretanto, outras ex-namoradas do ator vieram a público falar sobre as experiências que tiveram com ele. Uma delas, Paige Lorenze, contou ao E!News que Hammer a cortou numa virilha com uma faca. “Ele adorava deslizar a lâmina pelo meu corpo. Era obcecado com isso”, adiantou, referindo que o artista também era adepto de práticas sadomasoquistas, mesmo sabendo que isso a deixava desconfortável. “Ele usava instrumentos e mordia-me o corpo todo.” O ator nunca quis comentar as acusações.





Carreira em queda livre



Estas revelações fizeram com que Hammer fosse abandonado pela agência que o representava e tivesse de desistir de vários projetos profissionais, como o filme ‘Shotgun Wedding’, onde iria contracenar com Jennifer Lopez. O ator também se preparava para participar em duas séries, ‘Gaslit’ e ‘The Offer’.