Família arrasa Georgina e avisa CR7: "Tens a mulher mais diabólica ao teu lado"

Georgina e Cristiano Ronaldo

Foto: Direitos Reservados

01:30

Débora Couceiro e Miguel Azevedo

"Ingratidão e falta de humildade". É com estas palavras que Georgina Rodríguez, de 27 anos, é arrasada pelo tio, Jesus Hernandez, e pela irmã, Patricia Rodríguez, no seguimento das promoções ao seu reality show, ‘Soy Georgina’, que estreia esta semana na plataforma de streaming Netflix."Ela fez com que sentíssemos vergonha de nós mesmos ao achar-se melhor do que nós, só porque não vivemos com os mesmo luxos que ela", contou o tio ao jornal ‘The Sun’. Jesus Hernandez ajudou a educar Gio quando o seu pai estava preso por tráfico de droga, e revelou ao jornal inglês que a sobrinha só lhe ligou duas vezes desde que soube que namorava com Cristiano Ronaldo, de 36 anos. Mas o familiar da espanhola foi mais longe e deixou mesmo um aviso ao internacional português nas redes sociais: "Tens a mulher mais diabólica ao teu lado."Também a irmã Patricia não poupou nas críticas. "No aniversário do meu filho perguntei-lhe se podia pedir ao Cristiano para assinar uma camisola para o meu menino e ela disse que não - que não o ia incomodar porque estava de férias". Recorde-se que Georgina foi também alvo de duros comentários por parte dos seguidores nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo à conta de CR7. "É um insulto e desprezo a toda a classe trabalhadora e um exemplo obsceno de estratificação social", escreveu um seguidor.n