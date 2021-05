Família Carreira cria associação em homenagem a Sara

A família Carreira anunciou na tarde deste domingo, 2 de maio, que avançou para a criação de uma associação solidária para homenagear Sara, que morreu aos 21 anos a 5 de dezembro.



"A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração... Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo.

A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou", começou por escrever Tony Carreira.



"Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostariamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo.









"Hoje é um dia muito especial, era o dia que passávamos sempre juntas e por isso não podíamos ter escolhido outro dia para lançar a Associação Sara Carreira e dar continuidade aos desejos e sonhos da Sara. A Sara era amor em tudo o que fazia, ajudava toda a gente e tem sido a luta mais difícil da minha vida viver todos os dias sem a ter ao nosso lado. Escolhemos ajudar jovens cheios de talento e vontade e sem possibilidade de concretizar os seus sonhos não para aliviar a nossa dor mas porque sabíamos que seria sempre essa a vontade da Sara Eu, o Tony, o Mickael e o David agradecemos o apoio de todos os que estão ao nosso lado neste projeto que contará para sempre com toda a nossa dedicação e amor".



Nasce hoje a Associação Sara Carreira!".Escolhemos ajudar jovens cheios de talento e vontade e sem possibilidade de concretizar os seus sonhos não para aliviar a nossa dor mas porque sabíamos que seria sempre essa a vontade da Sara Eu, o Tony, o Mickael e o David agradecemos o apoio de todos os que estão ao nosso lado neste projeto que contará para sempre com toda a nossa dedicação e amor".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Associação Sara Carreira (@associacaosaracarreira)



A associação conta com o apoio de diversos padrinhos, entre eles Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, Tânia Ribas de Oliveira, Cláudio Ramos, Bárbara Bandeira, Carolina Carvalho, Catarina Furtado, Cláudia Vieira, Diana Chaves, Fernanda Serrano, Fernando Mendes, João Baião, João Manzarra, Júlia Pinheiro, Kasha, Lourenço Ortigão, Manuel Luís Goucha, Pedro Ribeiro, Angie Costa, Tiago Bandeira.