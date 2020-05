Família Carreira reúne-se em casa de Mickael

20 mai 2020 • 19:01

Família Carreira reunida em casa de Mickael

Depois de um período de isolamento, a família Carreira voltou a reunir-se.Com as boas temperaturas que se fizeram sentir durante o dia desta quarta-feira, Mickael Carreira, Laura Figueiredo, a filha de três anos, Beatriz, David Carreira, Carolina Carvalho e Tony Carreira, estiveram a apanhar sol e a refrescar-se na piscina.Quem partilhou alguns momentos do dia foi Laura Figueiredo. "", disse num vídeo, onde mostrou a cunhada na piscina com a filha.A antiga apresentadora do 'Fama Show' também identificou Tony e David Carreira no vídeo, mas não mostrou imagens dos dois cantores.