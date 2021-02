Família Carreira une-se a Ivo Lucas na dor

Entretanto, o ator já voltou ao trabalho, mais precisamente às gravações da novela ‘Amor Amor’, da SIC, mas o seu estado de saúde continua a preocupar os mais próximos.Tanto que o pai, João Lucas, tem feito questão de o acompanhar na maior parte dos dias. Ivo, recorde-se, esteve várias semanas internado a recuperar das lesões do acidente, que aconteceu na A1, a 5 de dezembro, e continua a ter apoio psicológico."Eu não posso dizer que ele está bem. É tudo muito delicado. As pessoas perguntam-me e eu digo que está a recuperar, mas não é uma recuperação, é um aprender a viver com tudo. É muito complicado", lamentou.Fernanda e Tony também se sentem perdidos nesta fase de luto e o trabalho de ambos tem ficado para segundo plano.