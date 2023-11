Família da rainha Camila convidada para o Natal Filhos e netos foram convidados para as celebrações natalícias da família real britânica, ao contrário de Harry e Meghan, que parecem ter sido excluídos da festividade.

Foto: ANDREW BOYERS/ reuters

Os dois filhos e cinco netos de Camila deverão juntar-se, pela primeira vez, à família real para participar nas celebrações do Natal. A notícia foi avançada pela rede televisiva ITV, cujo editor de realeza garante que Carlos III terá decidido estender o tradicional convite para as festas à família nuclear da rainha. Manda a tradição que no Dia de Natal a família real comece por ir à igreja na propriedade de Norfolk, com os príncipes de Gales e os membros seniores da família real a marcarem presença. Por outro lado, segundo alguma imprensa britânica, nem Harry nem Meghan terão sido convidados para estarem presentes, supostamente porque William ainda não perdoou o que o irmão escreveu sobre ele no livro ‘Na Sombra’.



Já o jornal online The Independent informa que a BBC vai emitir, no Natal, um documentário que acompanha o primeiro ano do reinado de Carlos III. O rei e a rainha terão permitido que as câmaras os acompanhassem nos principais deveres reais.



