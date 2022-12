Família de Ágata unida na dor

Ágata e os sobrinhos, Romana e Sérgio Rossi, estão de luto. Paulo, irmão da cantora, morreu no passado domingo, deixando muita dor e saudade, sentimentos partilhados com os fãs nas redes sociais.“Todas as palavras são poucas para expressar a minha dor e o amor que sinto na alma. Onde quer que o teu espírito esteja, saberá que viverei sempre ligada a ti pelos nossos pais”, escreveu Ágata, acompanhando a mensagem de uma fotografia tirada no último aniversário do irmão. “No dia do teu aniversário imaginei os teus desejos ao soprares a vela, mas nada está nas nossas mãos. O desfecho que temia aconteceu, estamos todos de passagem e um dia irei abraçar-te de novo. Parte de ti está entre nós, nunca te vamos esquecer”, acrescentou .