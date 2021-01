Família de Alex Apolinário assistia ao jogo em direto quando jogador caiu inanimado no relvado

Irmão do jogador do Alverca relata angústia vivida no Brasil.

Alex Apolinário

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

A família de Alex Apolinário está completamente devastada com a sua morte, esta quinta-feira, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo do Alverca, há uma semana. “Estou a tomar calmantes para ter força. Tenho outros filhos para criar. Ele vai fazer muita falta... Esta dor não sai de mim, vai deixar muitas saudades”, disse a mãe do jogador de 24 anos, Vânia Apolinário, à imprensa brasileira.









Também o irmão, Fabrício, está em choque. Os dois tinham falado na véspera do jogo que opôs o Alverca à União de Almeirim e Alex Apolinário tinha-lhe pedido para o ver jogar no dia seguinte. “Ele não tinha estado muito bem na partida anterior, mandou-me mensagem a dizer que estava animado, que ia fazer um bom jogo. Disse-me para acordar cedo, que o jogo ia ser às 08:00 aqui no Brasil. Liguei a internet e estava a ver, parecia um pesadelo, não queria acreditar”.

Fabrício não poupa elogios ao irmão, que estava em Portugal desde janeiro de 2019. “Era uma pessoa sensacional, de bom caráter, alegre. Foi um choque, não faz três meses que perdemos a nossa avó, infelizmente ele não pôde estar presente, ficou abatido, é complicado neste momento falar”.





O corpo será trasladado para o Brasil durante a próxima semana. “A minha mãe falou com o empresário e a esposa, parece que chega dentro de sete dias. Ficámos desesperados. Como vamos dormir? Vamos ficar à base de remédios”.