Família de Angelina Jolie acusada de infernizar a vida à vizinhança

08 mai 2021 • 18:19

, diz um vizinho de Angelina Jolie à revista ‘Life & Style’. Não é a primeira vez que alguém se queixa do barulho oriundo da nova residência da atriz em Los Feliz, um bairro exclusivo de Los Angeles, onde vive com os seis filhos: Maddox, de 19 anos, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 14 e os gémeos Vivienne e Knox, de 12., diz uma fonte à publicação, acrescentando que, continua a mesma fonte, que não se quis identificar., acrescenta.Em 2019, Angelina Jolie comprou uma casa em Laughlin Park, Los Feliz, por 20,7 milhões de euros. A residência de estilo Art Deco foi construída em 1913 e pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille. Com seis quartos e dez casas de banho, possui ainda um vasto jardim com piscina.