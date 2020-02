Família de Carolina Patrocínio vai aumentar... a dobrar

A pouco tempo de ter um quarto filho o Gonçalo achou que era a altura ideal para adotar um cão bebé. Taggem aqui outros homens com a mesma falta de noção de timings..", escreveu.



Recorde-se de que está previsto a apresentadora ter o seu primeiro rapaz em março.



Os próximos tempos vão ser mudanças em casa de Carolina Patrocínio. A apresentadora está a poucas semanas de ser mãe pela quarta vez e a sua família acabou de aumentar é que Gonçalo Uva, marido de Carolina Patrocínio, adotou uma cadela. Pinga vem juntar-se a Kruger, um cão que a apresentadora já tem há muitos anos.A estrela da SIC aproveitou as férias escolares do Carnaval e rumou até à quinta dos avós onde conheceu a nova integrante da família. Esta terça-feira à noite, Carolina Patrocínio enterneceu os seguidores com uma fotografia do marido e das filhas, Diana, de cinco anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de um, onde contou a novidade.