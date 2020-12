Família de Cristiano Ronaldo ao lado de Tony Carreira na dor: "Estamos aqui sempre"

As irmãs de Cristiano Ronaldo estão entre as várias figuras públicas que reagiram, de coração partido, à morte de Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira. Na última segunda-feira, o cantor quebrou o silêncio, duas semanas após a trágica morte da filha, num trágico acidente de viação na A1, em Santarém. O artista agradeceu todas as mensagens de força e apoio que tem recebido através de um longo texto que partilhou com os seguidores na sua conta de Instagram e a família do craque português não hesitou em demonstrar-se solidária com o cantor.

"Tony, que vida a nossa…beijinho. Estamos aqui sempre, meu amigo", escreveu Elma. Por seu lado, Kátia Aveiro deixou o emoji de um coração vermelho nos comentários da fotografia em que o cantor surge ao lado da filha.

Apesar de não ter reagido à publicação de Tony, a matriarca do clã Aveiro, Dolores, deixou uma mensagem de apoio ao amigo, dias após o acidente. "Meu amigo, Tony, Fernanda, manos da Sara…toda a família… Só posso dizer que recebi esta notícia triste e estou sem querer crer. Não sei sequer a dor que vocês estão a passar. Nenhum pai nem nenhuma mãe merece passar por isto. Que Deus vos dê muitas forças", escreveu na altura.

Recorde-se que a mãe de Cristiano mantém uma amizade próxima com a família Carreira, em especial com Tony. Aliás, em 2018, Dolores esteve presente num dos últimos concertos de Tony na Altice Arena, em Lisboa, antes de se afastar dos palcos.

Logo após partilhar a publicação, o cantor recebeu uma avalanche de apoio por parte dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e força na caixa de comentários da fotografia.

Recorde aqui a mensagem de Tony Carreira

"É com o coração partido que venho desta forma agradecer a todas as pessoas que amaram a minha filha durante o pouco tempo que viveu entre nós. Quem teve o privilégio de a conhecer e privar com ela sabe o quanto era fácil amá-la. Era uma menina-mulher com um coração gigante, de uma bondade inexplicável e sempre pronta a ajudar quem cruzasse o seu caminho. Agradeço cada mensagem de apoio e carinho que recebi e todas as homenagens prestadas à minha princesa. Não há palavras que possam expressar a saudade e a dor que sinto… Saudade e dor que viverão comigo até ao meu último suspiro! Foram tantas vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri… Agradeço, peço, imploro à comunicação social que respeite o luto da minha família. Aproveito para desejar a todos um Santo e Feliz Natal".