Família de Cristiano Ronaldo dividida nas férias

Começaram as férias de verão para Dolores Aveiro, que todos os anos não abdica de uns dias de descanso na casa que comprou em Vilamoura, no Algarve. As primeiras imagens da descontração a Sul já começaram a ser partilhadas pela matriarca do clã Aveiro, mas mostram que nem todos os netos seguiram com Dolores para o descanso em família.

Nas imagens, é visível que a mãe de Cristiano Ronaldo se encontra com o filho mais velho do craque, Cristianinho, de nove anos, com Dinis, filho de Katia Aveiro, e com a filha de uma amiga.

Em Turim, Itália, ficaram os filhos mais novos de CR7: Eva e Mateo, de dois anos, e a pequena Alana Martina, de apenas um. E foi um momento em família que o futebolista partilhou com os fãs, nas redes sociais, mostrando como o clã está a desfrutar do bom tempo na mansão de luxo onde vive.



"Que bom é chegar a casa após um dia de trabalho difícil e estar com a minha querida família", escreveu na legenda da imagem em que surge com a companheira, Georgina Rodríguez, e três dos quatro filhos, mostrando-se feliz.



Nova campanha em roupa interior

Enquanto retoma os trabalhos em Itália, ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo partilhou ontem com os seguidores o resultado da sua mais recente campanha publicitária. O futebolista posou em roupa interior para a sua própria marca e mostrou-se sedutor, fazendo as delícias dos milhões de fãs.



Os elogios foram uma constante na conta de Instagram, onde Cristiano Ronaldo fez questão de divulgar a campanha para a CR7.



Trata-se da linha de verão do jogador português.



Dolores na piscina

Depois de ter partilhado uma fotografia em biquíni durante as suas férias na Grécia que deu muito que falar, Dolores Aveiro voltou a mostrar-se em trajes de banho na piscina.



Confiante, a matriarca do clã Aveiro mostra tudo, sem complexos, aos fãs.