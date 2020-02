Família de Cristiano Ronaldo excluída da festa do craque português

01:30

André Filipe Oliveira

Cristiano Ronaldo completou 35 anos na quarta-feira, 5 de fevereiro, e foi surpreendido com uma grandiosa festa de aniversário com direito a tudo... menos a presença da família.A mãe Dolores Aveiro e os irmãos Hugo, Elma e Katia faltaram à celebração preparada em segredo por Georgina Rodríguez. Os motivos da ausência da família direta não foram ainda explicados, no entanto, o craque manteve sempre a boa disposição e não escondeu a emoção ao ser surpreendido pela namorada e os amigos mais próximos.A espanhola preparou um jantar no luxuoso restaurante Casa Fiore, em Turim, Itália. À chegada ao espaço, Ronaldo foi surpreendido com confetes e um jipe Brabus 800 Widestar com um grande laço vermelho, avaliado em 360 mil euros. A ‘bomba’ de CR7 atinge os 220 km/hora de velocidade e é um modelo especial da Brabus.O auge da celebração dos 35 anos de Cristiano Ronaldo aconteceu durante o soprar das velas. As imagens do bolo de aniversário do internacional português nas redes sociais tem dado que falar, devido às grandes dimensões da sobremesa. Na foto publicada, CR7 surge de sorriso rasgado ao lado do filho Cristianinho e da namorada Georgina. Os amigos fizeram questão de o surpreender nesta data especial. A cantora Sera foi a responsável pela animação da festa.