Família de Cristiano Ronaldo exibe presentes milionários

Cristiano Ronaldo nunca olha a meios para mimar quem ama e, este Natal, voltou a surpreender Georgina Rodríguez com presentes de luxo.A espanhola de 25 anos partilhou uma imagem no Instagram em que mostra pulseiras e um anel de diamantes, colocando um coração e o nome de ambos a acompanhar.Na foto, vê-se também a mão do craque, com dois vistosos anéis e um relógio, que já usou noutras ocasiões, avaliado em mais de dois milhões de euros.De férias no Dubai, onde passaram o Natal longe da restante família Aveiro, CR7, Gio e os filhos, têm usufruído de todos os luxos e comodidades antes de viajarem para o Funchal para a Passagem de Ano.Para o jantar de Natal, Georgina elegeu um vestido vermelho, semelhante aos que usaram as pequenas Alana e Eva. Já Cristianinho, de nove anos, deu nas vistas ao usar um relógio, uma pulseira e um fio em ouro.Durante o dia desta quinta-feira, Georgina divulgou uma foto a andar de mota de água, enquanto CR7 se mostrou a "fazer exercício físico na piscina", provando que nem nas férias consegue parar.O futebolista celebrou esta quadra no calor do Dubai, depois do jogo da Juventus no Qatar para a final da Supertaça italiana.Cristiano Ronaldo foi o segundo atleta mais bem pago da última década, amealhando 721,6 milhões de euros, avança a revista ‘Forbes’.Para essa quantia contribuíram os salários dos clubes por que passou desde 2010 (Real Madrid e Juventus), os patrocínios, e as redes sociais.Floyd Mayweather está no topo da lista com 825,3 milhões de euros. Atrás de Ronaldo ficou Lionel Messi, com 676,5 milhões.