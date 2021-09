Família de Cristiano Ronaldo já está em Manchester

Georgina Rodríguez viajou esta sexta-feira no jato do craque, na companhia dos quatro filhos, para o novo lar.

01:30

Carolina Marques Dias

Georgina Rodríguez já está em Manchester, Reino Unido, na companhia dos quatro filhos de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. Foi a própria que o revelou, através das redes sociais, onde sexta-feira se mostrou a bordo do jato privado do craque português com as crianças.





Já em terras de sua majestade, Gio foi surpreendida pelo novo (mas já familiar) clube de CR7, que lhe ofereceu um chocolate personalizado. “Bem-vinda a Manchester”, lê-se na embalagem. Apesar de Ronaldo nunca aparecer nas publicações da companheira nas redes sociais, já estará também na cidade inglesa, uma vez que foi dispensado da seleção nacional, que esta noite defronta o Qatar, para poder tratar da sua mudança da Juventus e de regresso ao primeiro clube pelo qual jogou quando saiu de Portugal. Esta mudança aconteceu dois dias depois de Gio se ter despedido de Itália, com a presença no Festival de Cinema de Veneza.









loucura por camisolas



No Man. United, Ronaldo vai voltar vestir o número 7. Nas lojas do clube já não há camisolas suficientes para a procura, que tem sido muito elevada.





promete ainda mais golos



Ronaldo recebeu esta sexta-feira o certificado do Guiness de melhor marcador de sempre ao serviço das seleções (111 golos) e prometeu “aumentar os números”.